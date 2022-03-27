البسيوني: وقف تصدير الخضراوات لتلبية العجز في السوق المحلي

غزة/ رامي رمانة:

عزا المتحدث باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني قرار وزارته وقف تصدير منتجات قطاع غزة من الخضراوات إلى نقص الكميات المعروضة في السوق المحلي.

وأوضح البسيوني لصحيفة "فلسطين" أمس، أن وزارة الزراعة اضطرت إلى اتخاذ القرار بعد أن تسببت الظروف المناخية الأخيرة في تأخير عقد الثمار واكتمال عملية النضج، ما ترتب على ذلك خفض الكميات المعروضة في الأسواق.

وأكد البسيوني أن الوزارة أعطت الأولوية للمستهلك المحلي في الحصول على منتجات الخضراوات خاصة وأن أيامًا قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم.

وبين أن الوزارة ستُعيد فتح باب التسويق حال زادت الكميات المعروضة في الأسواق المحلية.