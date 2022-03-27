53 % نسبة تصويت الانتخابات المحلية المجتزأة في الضفة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المجتزأة في الضفة الغربية.

وأشار رئيس اللجنة حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، إلى أن نسبة الاقتراع بلغت 53%، ووصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377,894 من أصل 715,413 ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع.

وأكد أن اللجنة رصدت بعض الخروقات والمشكلات وتم التعامل معها كافة.

وأضاف ناصر أن طواقم لجنة الانتخابات بدأت عملية فرز الأصوات مباشرة داخل محطات الاقتراع، وستقوم بتجميع محاضر الفرز في مقرات الهيئة المحلية، ليتم إعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.

من الجدير ذكره أن الانتخابات جرت في الضفة الغربية بشكل مجتزأ ودون توافق وطني، ترشحت خلالها قوائم حركة فتح، وقوائم مستقلة، دون منافسة ومشاركة من الأحزاب والقوى الفلسطينية الرئيسية.

المصدر / فلسطين أون لاين