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إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم عقب ثوران بركان بالفلبين

26 مارس 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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اضطر آلاف الأشخاص في الفلبين إلى إخلاء منازلهم، اليوم السبت، بعد ثوران بركان "تال" مطلقا رمادا وبخارا على ارتفاع مئات الأمتار.

ووفق المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بدأ بركان تال الواقع في بحيرة جنوب العاصمة مانيلا، بثوران "قصير ومحدود".

وبعد أن أصبح البركان نشطًا، رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى 3 في نظام مكون من 5 درجات، بحسب مراسلة الأناضول.

وحذر المعهد من "ازدياد الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام، والتسبب بتسونامي".

ويقول خبراء، إن إجمالي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل اندلاع البركان المحتمل قد يتجاوز 8 آلاف شخص، بينما أكدت الحكومة إجلاء حوالي 1200 قروي من المناطق الريفية القريبة.

وبركان "تال" بالفلبين يقع في جزيرة داخل بحيرة على بعد 70 كلم جنوب العاصمة مانيلا، هو أحد أصغر البراكين النشطة في العالم.

المصدر / الأناضول
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#الفلبين #بركان

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