وقفة في سلوان رفضاً لتحويل الاحتلال أراضي وادي الربابة لحدائق "توراتية"

شارك مئات المقدسيين ظهر اليوم السبت، في وقفة بحي وادي الربابة في بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، رفضاً لمخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تحويل أراضي الوادي لحدائق " توراتية"

وأكد أصحاب وادي الربابة -خلال الوقفة التي دعت إليها لجنتا الدفاع عن سلوان وحي وادي الربابة- الصمود في أراضيهم مهما كلّفهم ذلك، والدفاع عنها بأموالهم وأرواحهم ولن يتركوها للاحتلال وجمعياته الاستيطانية وأذرعه كافة لأنهم أصحاب الحق والأرض.

وقال أصحاب الأراضي، في بيان صحفي، إن الوقفة جاءت ردًا على الإشاعات الكاذبة التي بثّتها أذرع الاحتلال بأن أراضي وادي الربابة أصبحت في قبضتها.

وأوضحوا، أن "سلطة الطبيعة" توزع بمساعدة المراكز الجماهيرية الصهيونية دعوات طلاب المدارس اليهود لزيارة حي وادي الربابة؛ من أجل بسط السيطرة عليه وتحويله إلى "حدائق توراتية".

بدوره، قال المقدسي خلف عودة لموقع "القسطل"، إنه يمتلك نحو 25 دونمًا من أراضي وادي الربابة التي تحاول ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال الاستيلاء عليها.

وأوضح أنه يتواجد يوميًا في أراضيه، سواء كان هناك فعاليات أو لا، ولكنه يُشير إلى محاولات الاحتلال المستميتة من أجل سلبهم أراضيهم بالقوة.

ودعا جميع الأهالي في القدس لمزيد من التضامن مع المتضررين من الاحتلال الذي يحاول الاستيلاء على أراضيهم وبيوتهم، وقال: "ندعو الناس تتواجد معنا وتعيش معنا همنا وتشوف الظلم الواقع علينا من الاحتلال".

من جهته، أكد محمد سمرين، أن أصحاب الأراضي لديهم طابو وأوراقًا تثبت ملكيتهم لأراضيهم التي تحاول سلطة الطبيعة مصادرتها لإقامة حدائق توارتية.

وأشار إلى أن "سلطة الطبيعة" وضعت سلاسل حجرية تحوي رموزًا توراتية، وتقوم بإحضار طلاب من المدارس اليهودية، ومجموعات من الجنود للعمل معها في الأراضي، في محاولة للتسريع من عملية تهويد المنطقة.

وقال: "جئنا اليوم لنقول إننا أصحاب الأرض، وسنبقى متواجدين فيها، وسندافع عنها بمالنا ودمائنا وكل ما نملك".

يذكر أن حي واد الربابة يقع على مساحة تبلغ نحو 210 دونمات، ويعيش فيها 800 مقدسي، يحاربهم الاحتلال في أراضيهم في محاولة منه سلبهم إياها لإقامة حدائق توراتية.

وسُمي واد الربابة بهذا الاسم لأنه ضيق من الأعلى، ويبدأ بالاتساع تدريجياً باتجاه الأسفل.









المصدر / فلسطين أون لاين