مواجهات مع الاحتلال عقب هجوم المستوطنين على عصيرة القبلية

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، عصر اليوم السبت، بعد تصدي أهالي قرية عصيرة القبلية الواقعة جنوب نابلس، لهجوم شنته مجموعة من المستوطنين المتطرفين على القرية.

وهاجم مستوطنو "يتسهار" منازل المواطنين على أطراف عصيرة القبلية، ورشقوها بالحجارة، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم وطردهم من القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، إلى جانب اعتقال رئيس مجلس عصيرة القبلية حافظ صالح والاعتداء عليه، قبل إطلاق سراحه.

وينفذ الاحتلال اقتحامات واعتقالات شبه يومية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين