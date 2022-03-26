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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غد الأحد

26 مارس 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن السفر سيكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/15) اضغط هنا

ونوهت إلى أن الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15): اضغط هنا

ودعت الهيئة المسافرين، إلى التواجد في الصالة الخارجية للمعبر في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت الصيفي.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشددةً على أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى  ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

و للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #معبر رفح #مسافرين

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