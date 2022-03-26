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خلال المهرجان الوطني لإحياء "يوم الأرض" شرق غزة

البطش: سيف القدس سيبقى مشرعاً لحماية أهلنا في النقب

26 مارس 2022 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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منسق القوى الوطنية والإسلامية، القيادي الفلسطيني خالد البطش (أرشيف)
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد منسق القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة خالد البطش، أن سيف القدس سيبقى مشرعاً لحماية الفلسطينيين، وأن الصراع مع المحتل سيبقى مفتوحاً حتى استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض الـ46، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين.

وقال البطش: "إن سيف القدس لن يغمد وسيبقى مشرعا لحماية أهلنا في النقب والشيخ جراح وكل أماكن تواجده، مجدداً تأكيده على: "إن ملف قضيتنا والصراع مع المحتل سيبقى مفتوحا ولن يغلق دون استعادة حقنا المشروع".

وأضاف: "إن الموازين الدولية اليوم بدأت بالتغيّر لصالح قضيتنا وذلك بفضل استمرار مقاومتنا، وبالتالي نحن مستمرون في مشروعنا لنيل الحرية والكرامة وتحرير الوطن وعودة اللاجئين"، ملفتاً إلى أن الشعب الفلسطيني في النقب المحتل يمثل قلب الصراع في هذا المشروع ونحن في غزة سنواصل الدعم والاسناد بكل الأدوات".

وشدد على "أن المقاومة جاهزة مجددا لأن تقول كلمتها إذا ما اعتدى الاحتلال على الشيخ جراح".

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#البطش #يوم الأرض #القوى الوطنية

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