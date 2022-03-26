أبو رمضان: سنقف في وجه مصادرة الأراضي بالداخل المحتل

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبو رمضان، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفان في وجه سياسات الاحتلال القائمة على مصادرة الأراضي الفلسطينية لا سيما بالداخل المحتل.

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض الـ46، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين



اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين.



اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين.



اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200

وقال أبو رمضان : " سنقف في وجه سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل"، مضيفاً: "إن الشعب الفلسطيني يقف في مواجهة محاولات الاستيطان بالنقب".

وتابع: "سنستمر بالكفاح والتمسك بالأرض من أجل تفكيك مشروع الاحتلال والنظام العنصر"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يؤكّد اليوم وقوفه في مواجهة التطهير العرقي والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا".

واستدرك: "نقف إلى جانب أهلنا في الداخل لإسنادهم في مواجهة الاحتلال، ونقف ونحن موحدين في وجه محاولات الاحتلال تهويد أراضي النقب، معبراً عن رفضه (التمييز العرقي الصهيوني) في مدينة القدس والداخل المحتل من عام 1948م.