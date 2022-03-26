فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البطش: سيف القدس سيبقى مشرعاً لحماية أهلنا في النقب

"المرور": وفاة طفل دهساً بمدينة غزة

أبو رمضان: سنقف في وجه مصادرة الأراضي بالداخل المحتل

بركة يحذر الاحتلال من أي عدوان على الأقصى خلال رمضان

خلال إحياء "يوم الأرض".. التحذير من مخططات التهويد والاستيطان في النقب

قطر: ستظل فلسطين القضية المركزية لجميع الشرفاء في العالم

55 شكوى بشأن مخالفات في الانتخابات المجتزأة بالضفة

"حماس" ترحب بتصريحات أمير قطر حول معاناة الشعب الفلسطيني

"العراقيب" تفتتح باكورة فعاليات إحياء "يوم الأرض" الفلسطيني

"حماس": اعترافات الاحتلال المتكررة تؤكد فشله بمعركة "سيف القدس"

إعلان تيك توك داخلي

خلال المهرجان الوطني لإحياء "يوم الأرض" شرق غزة

أبو رمضان: سنقف في وجه مصادرة الأراضي بالداخل المحتل

26 مارس 2022 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
...
رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبو رمضان (أرشيف)
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبو رمضان، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفان في وجه سياسات الاحتلال القائمة على مصادرة الأراضي الفلسطينية لا سيما بالداخل المحتل.

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض الـ46، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين

اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200
جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين.

اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200
جاء ذلك خلال المهرجان الوطني لإحياء ذكرى يوم الأرض، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الذي شارك فيه قادة القوى ووجهاء وشخصيات وطنية وحشد من المواطنين.

اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/105200

وقال أبو رمضان : " سنقف في وجه سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل"، مضيفاً: "إن الشعب الفلسطيني يقف في مواجهة محاولات الاستيطان بالنقب". 

وتابع: "سنستمر بالكفاح والتمسك بالأرض من أجل تفكيك مشروع الاحتلال والنظام العنصر"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يؤكّد اليوم وقوفه في مواجهة التطهير العرقي والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا".

واستدرك: "نقف إلى جانب أهلنا في الداخل لإسنادهم في مواجهة الاحتلال، ونقف ونحن موحدين في وجه محاولات الاحتلال تهويد أراضي النقب، معبراً عن رفضه (التمييز العرقي الصهيوني) في مدينة القدس والداخل المحتل من عام 1948م.

 

إعلان فيسبوك داخلي
#يوم الأرض #الداخل المحتل #سيف القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة