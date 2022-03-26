قطر: ستظل فلسطين القضية المركزية لجميع الشرفاء في العالم

أكّدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أنّ فلسطين ستظل القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية وجميع الشرفاء في العالم.

وجدّدت الوزارة، في البيان الذي ألقاه مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية راشد السويدي، خلال "النقاش العام حول حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت البند (7) من جدول أعمال المجلس، موقف بلادها الداعم والثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال السويدي: إنّ "دولة قطر تؤكد ضرورة إبقاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما له من أهمية بالغة في رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها (إسرائيل) "القوة القائمة بالاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة لتصاعد وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وقيامهم بهدم وحرق دور العبادة ونشرهم لشعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب.

وأدان بشدة أيضًا إصرار "إسرائيل" على مواصلة الاعتداءات وخطط التوسع الاستيطاني التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق (السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين).

وعدَّ أنّه من المؤسف أن تحظى (إسرائيل) بدعم وتشجيع من قبل البعض، الأمر الذي يجعلها تشعر كأنها دولة فوق القانون، ويشجعها على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين وإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية، وإنهاء الاستيطان وحل قضية اللاجئين بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وطالب السويدي، بضروة ضمان تمتع الفلسطينيين بكافة حقوقهم، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين