"العراقيب" تفتتح باكورة فعاليات إحياء "يوم الأرض" الفلسطيني

افتتح عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، باكورة فعاليات إحياء ذكرى "يوم الأرض" في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها قوات الاحتلال للمرة 199 على التوالي.

وتضمنت الفعاليات زراعة الأشجار دعمًا لصمود أهالي القرية على أرضهم التي تتعرض للهدم والتهجير المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه الفلسطينيون من القدس المحتلة ومدن وقرى وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948، إلى قرية العراقيب للمشاركة في فعاليات تنظيف وترميم مقبرة بني عقبى، وزراعة أشجار الزيتون، لإحياء ذكرى يوم الأرض الـ 46.

وجاب المشاركون في الفعاليات مشيًا على الأقدام أرض العراقيب، وتوجهوا لاحقًا إلى المقبرة وباشروا بنبش الأرض تمهيدًا لزراعتها بأشجار الزيتون.

يذكر أن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، دعت في بيان لها، الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ عام 1948 لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى الـ 46 ليوم الأرض في المهرجانين المركزيين بسعوة الأطرش يوم السبت المقبل وفي البطوف بقرية دير حنا يوم الأربعاء بتاريخ 30 آذار/مارس 2022.

وكانت جرافات الاحتلال ووحدة "يوآف" هدمت الثلاثاء الماضي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف للمرة الـ199 على التوالي بعد اقتحام القرية بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين