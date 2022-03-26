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"حماس": اعترافات الاحتلال المتكررة تؤكد فشله بمعركة "سيف القدس"

26 مارس 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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رأفت مرة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في لبنان (أرشيف)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان رأفت مرة، أن الاعترافات المتكررة والمتزايدة في المستويات العسكرية ووسائل الإعلام العبرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، حول فشله الميداني في معركة "سيف القدس"، تؤكد فشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وقال مرة في بيان صحفي اليوم السبت: إن "اعتراف الاحتلال المتزايد حول فشله في خداع المقاومة، واستدراج عناصرها وقتلهم، هو تأكيد لرواية الحركة، وإنجاز عسكري كبير حققته كتائب القسام".

ولفت إلى أن إفشال خطة الاحتلال مؤشر واضح على قدرة العقول القسامية في إدارة المعركة، وفهم ومتابعة خطط وطريقة تفكير العدو، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج الخبرات التي راكمتها كتائب القسام وقادتها العظام.

وشدد مرة على أن معركة "سيف القدس" آلمت الاحتلال وأوجعته، وأكدت وحدة شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، مردفا أن هذا الإنجاز محل فخر شعبنا".

وتابع: "من حق شعبنا الفلسطيني أن يفرح بتجديد الاعتراف الإسرائيلي بهذا الفشل أمام المقاومة التي تمثل ضمير الفلسطينيين، وتعبر عن تطلعاتهم وتدافع عن حقوقهم.

وكشف صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الجمعة عن مزيد من الاعترافات المتكررة في المستويات العسكرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بالفشل الذي مُني به جيش الاحتلال خلال معركة "سيف القدس" في شهر أيار من العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #مواجهة الاحتلال #معركة سيف القدس

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