55 شكوى بشأن مخالفات في الانتخابات المجتزأة بالضفة

أعلنت مؤسسة الحق-واحدة من الهيئات الرقابية لدى لجنة الانتخابات المركزية- أنها رصدت منذ صباح اليوم، عدداً من المخالفات الانتخابية، في مجريات الاقتراع الجارية في انتخابات المجالس البلدية المجتزأة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، ظهر السبت، أنها أرسلت 55 شكوى خطية بشأن المخالفات إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وتمثلت أبرز المخالفات منذ بداية عملية الاقتراع استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة، ودخول سيارات لساحة مراكز الاقتراع تحمل أعلام دعائية للقوائم وهو الانتهاك الأكثر انتشاراً في مختلف مناطق الضفة الغربية خلافاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يحظر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

ومن الانتهاكات أيضاً التي رصدتها المؤسسة هو وجود حالة من الفوضى في بعض مراكز وساحات ومحطات الاقتراع ودخول أشخاص لا عمل لهم إلى داخل محطات الاقتراع وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية وعدم اشعار المواطنين بعدم التصوير.

وأضافت الحق، أن هناك مجموعة من التجاوزات تتعلق بانتخاب الأميين في عدد من مراكز الاقتراع تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات اللجنة فيما يخص اقتراع الأميين من خلال قيام بعض المرافقين بالتأثير على إرادة الأميين وعدم الالتزام بالتوجهات الجديدة للجنة فيما يخص الطلب من الأميين تعبئة ورقة الاقتراع بناءً على شعار القائمة وبالتالي استمرار تأثير المرافقين على عملية اقتراع الأميين.

ونوهت إلى أن هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الصحية المتبعة في العديد من مراكز الاقتراع سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو من الناخبين ذاتهم. حيث لاحظ مراقبو "الحق" عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في العملية الانتخابية.

وأكدت "الحق" على أهمية وضرورة التزام القوائم المرشحة بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر / فلسطين أون لاين