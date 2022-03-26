ناشطة صحفية: "من سحلنا في شوارع رام الله يجب تخسيره بالانتخابات المجتزأة"

غزة/ يحيى اليعقوبي:

دعت الصحفية الفلسطينية والناشطة نجلاء زيتون، المواطنين للإدلاء بأصواتهم لمن يستحقونها، وليس لمن قام بضرب المواطنين وابتزازهم ويستمر بالسير على مبدأ "فرق تسد".

وقالت زيتون لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم السبت: إن "مبدأ "خسّرهم" هي حملة انطلقت بعدما رأينا بشكل قوي كثيرًا من القوائم المشاركة في الانتخابات المحلية تتبع للنظام والأحزاب السياسية التي هاجمت الشعب وقتلت نزار بنات وساومت على شرف وكرامة شعبنا، وكانت سياستها ظالمة وقاهرة للشعب ولا تزال".

وأشارت زيتون لوجود قوائم تتبع للأجهزة الأمنية وللنظام الحاكم - السلطة- هدفها الأول والدائم بأن تدوس على كرامة الشعب.

وأكدت أنها تعرضت لعدة انتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة وتم ضربها وسحلها أثناء تغطيتها لقمع أجهزة أمن السلطة للمظاهرات الاحتجاجية ضد قتل السلطة للناشط نزار بنات.

وذكرت زيتون أن آخر اعتداء جرى بحقها حدث قبل أيام بقيام مسؤول كبير في رام الله -لم تفصح عن اسمه- بتوثيق منشوراتها على فيسبوك حول تعبيرها عن الإجراءات التي تقوم بها السلطة وانتقادها لها ومراقبتها أول بأول والضغط عليها في عملها الإعلامي.

وأردفت "كأي حر يفكر بمصلحة بلده، فإن أي شخص انتهك كرامتك وسحلك وضربك وقتل أولاد بلدك خسّرهم".

وتنطلق صباح اليوم السبت الانتخابات القروية المجتزأة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، في مرحلتها الثانية، حيث تجري في 50 هيئة محلية وبلدية.

وتفتتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت الشتوي، وتغلق السابعة مساءً حيث يبدأ فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستعلن النتائج بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي ظهر غدٍ الأحد.