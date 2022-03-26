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"هنية" يهنئ "خان" باليوم الوطني لباكستان

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"هنية" يهنئ "خان" باليوم الوطني لباكستان

26 مارس 2022 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس "، السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة حلول الذكرى السبعين لليوم الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال رئيس الحركة في رسالة التهنئة لخان: "إننا في حركة حماس ومن خلفنا الشعب الفلسطيني إذ نشارككم السعادة بهذه المناسبة المجيدة، لنستذكر سويًا الإنجازات الرائدة والنجاحات المميزة في المجالات كافة لجمهورية باكستان الشقيقة".

وأضاف: "نغتنم هذه الفرصة لنعبر لمعاليكم عن عميق شكرنا واعتزازنا بمواقف باكستان المشرفة في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني والوقوف مع قضيته العادلة"، معربًا عن تطلعاته بدوام هذه المواقف الطيبة، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بتحرير أرضه من رجس المحتل، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر هنية عن عظيم اعتزازه بروابط المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين الباكستاني والفلسطيني، سائلًا المولى عز وجل للجمهورية الإسلامية الباكستانية مزيدًا من التقدم والتطور والازدهار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هنية #عمر خان #اليوم الوطني لباكستان

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