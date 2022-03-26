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1004 مستوطنين اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

26 مارس 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم 1004 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال الأسبوع المنصرم.

وأدى المستوطنون خلال الاقتحامات صلوات وطقوس تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في الباحات، كما التقطوا صورًا تذكارية لهم، تزامنًا مع انتشار قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي نشرت فيه شرطة الاحتلال عناصرها وأمّنت الحماية لأكثر من ألف مستوطن منهم طلاب معاهد دينية يهودية وضباط وجنود وموظفون في حكومة الاحتلال، فإنها كانت تفرض تشديداتها على المصلين والوافدين.

وخلال الأسبوع الماضي، فتّشت شرطة الاحتلال شُبّانًا أثناء وجودهم في البلدة القديمة، وضيّقت على المصلين والوافدين أثناء دخولهم من خلال احتجاز هوياتهم وتفتيش حقائبهم.

وجددت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسي جميل العباسي عن المسجد الأقصى 3 أشهر، علمًا أنه أبعد أسبوعًا عقب اعتقاله عن أحد أبوابه والتحقيق معه.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #اقتحامات المستوطنين

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