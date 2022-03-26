مطلوب منشط فنون شعبية للعمل في جمعية

جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 1991، تلعب دوراً قيادياً في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خلال العمل على تطوير قدرات الأطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.

الغرض من الفرصة: تنفيذ أنشطة رياضية لكلا الجنسين من سن 6 الى 12 سنة لمركز الشروق والامل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بهدف تنمية قدرات الأطفال في الجوانب البدنية والنفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتحسين الحالة النفسية والاجتماعية لدي الأطفال من خلال استثمار مهارتهم وقدراتهم في مجال الرياضة.

- اسم فرصة العمل: منشط فنون شعبية (دبكة شعبية).

- مدة العمل: 4 شهور

- ساعات العمل الاسبوعية / 20 ساعة

- مكان العمل: جمعية الثقافة و الفكر الحر- مركز الشروق و الامل - خان يونس الحي الياباني

المهام والمسؤوليات:

1. تدريب الأطفال على التشكيلات الفلكلورية في الدبكة الشعبية.

2. تنفيذ خطة المركز الخاصة بأنشطة الفن الشعبي المتبقية لعام 2021

3. متابعة فرقة الدبكة الخاصة بالمركز وتطوير أدائها

4. انتاج 2 عرض دبكة شعبية (للمهرجان الثراثي - عرض وطني )

5. المشاركة في العروض الداخلية والخارجية للمركز .

6. معالجة القضايا التربوية مع الأطفال اثناء الأنشطة

7. العمل مع أطفال من سن 6 الى 12 سنة للجنسين وتفعيل مشاركة أطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة قدر الامكان

8. احترام حقوق الطفل بإتاحة الفرصة لهم في المشاركة والتعبير عن حاجاتهم كاملة.

9. تقديم خطة شهري وتقرير شهري للإنجاز.

10. احترام سياسة المؤسسة والمركز من جميع المسؤوليات والمهام.

الشروط والمؤهلات:

- شهادات تقدير لبعض المشاركات في فرق الدبكة داخلية وخارجية .

- اعمال فنية وتصميم لوحات استعراضية للدبكة خاصة به .

- شهادة حسن سير وسلوك من اتحاد الفانين التعبيريين.

- لياقة جسمية جيده جدا

- أن يكون المتقدم لديه مهارات عالية في مجال التنشيط والاتصال والتواصل والتعامل التربوي مع الاطفال.

- خبرة في مجال استخدام المنصات التواصل الاجتماعي.

- القدرة على الابتكار الإبداعي لأساليب التعلم النشط.

- معرف جيدة بحقوق الأطفال

- العمل تحت الضغط

- مهارات الاتصال والتواصل و العمل مع الفريق.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 27/3/2022

- سوف تقوم الجمعية بالاتصال بالمرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار فقط.