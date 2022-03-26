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حركة "حماس" تنعى الشهداء

وفاة 4 أطفال ووالدتهم جراء حريق في منزلهم بمدينة الخليل

26 مارس 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة من مكان الحادث

لقى خمسة أربعة أطفال ووالدتهم مصرعهم، فجر اليوم السبت، فيما أصيب والدهما بجروح وصفت بالخطيرة، جراء حريق شب في منزلهم في بلدة تفوح غرب الخليل.

وأفاد رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات، بأن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5- 14 عاما، ووالدتهم توفوا جراء الحريق الذي شب في منزلهم.

فيما أصيب 15 آخرون بجروح، من بينهم إصابتان خطيرتان ، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفيات الخليل

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الخمس من عائقة ارزيقات، الذين قضوا في حريق منزلهم ببدلة تفوح غربي الخليل.

وبعثت الحركة في بيان لها، خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الشهداء الخمسة ولأهالي مدينة الخليل، داعيةً الله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى ووالدي الشهداء الذين أصيبا بجراح خطيرة.

وتشير التحقيقات إلى أن السبب وراء الحريق، تماس كهربائي أدى لانتشار الحريق في كافة المنزل.

وكان عدد من السكان اشتكى من تأخر وصول سيارات الدفاع المدني في مدينة الخليل، وهو ما تسبب في تفاقم المأساة ولا سيما ان الحريق في منزل ارضي ولا يحتاج الى إمكانيات كبيرة لإخماده.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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