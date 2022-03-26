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حركة حماس تنعى شهدء عائلة ارزيقات الخمسة في الخليل

26 مارس 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة من مكان الحادث

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الخمسة من عائقة ارزيقات، الذين قضوا في حريق لمنزلهم ببلدة تفوح غربي الخليل.

وبعثت الحركة في بيان لها، خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الشهداء الخمسة ولأهالي مدينة الخليل، داعيةً الله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى ووالد الشهداء الذي أصيب بجراح خطيرة.

لقي أربعة أطفال ووالدتهم مصرعهم، فجر اليوم السبت، فيما أصيب والدهم بجروح وصفت بالخطيرة، جراء حريق شب في منزلهم في بلدة تفوح غرب الخليل.

وأفاد رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات، بأن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5- 14 عاما، ووالدتهم توفوا جراء الحريق الذي شب في منزلهم.

فيما أصيب 15 آخرون بجروح، من بينهم إصابتان خطيرتان ، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفيات الخليل

وكان عدد من السكان اشتكى من تأخر وصول سيارات الدفاع المدني في مدينة الخليل، وهو ما تسبب في تفاقم المأساة ولا سيما أن الحريق في منزل أرضي ولا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لإخماده.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #وفاة #اطفال

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