مطلوب موظف مبيعات للعمل في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة صبح للتكنولوجيا والتطوير تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات أدوات منزلية .

شروط التسجيل

1- يفضل أن يكون من المنطقة الوسطى.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

4- يتحلى بالأمانة.

5- حسن المظهر.

6- يتحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- المقر الرئيسي: النصيرات - دوار السوق - عمارة العصار

- هاتف 082554278

- جوال 0599607103

- وطنية 0569607103

- فرع الأجهزة الكهربائية: النصيرات - دوار السوق - بجوار مطعم جنين

- هاتف 082554278

- جوال 0593030077