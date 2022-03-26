مطلوب موظف مبيعات للعمل في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة صبح للتكنولوجيا والتطوير تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات أدوات منزلية .
شروط التسجيل
1- يفضل أن يكون من المنطقة الوسطى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
3- لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.
4- يتحلى بالأمانة.
5- حسن المظهر.
6- يتحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- المقر الرئيسي: النصيرات - دوار السوق - عمارة العصار
- هاتف 082554278
- جوال 0599607103
- وطنية 0569607103
- فرع الأجهزة الكهربائية: النصيرات - دوار السوق - بجوار مطعم جنين
- هاتف 082554278
- جوال 0593030077