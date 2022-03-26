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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

26 مارس 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ‘لى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، دافئا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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