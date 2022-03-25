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مباشر| مباراة مصر والسنغال

25 مارس 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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ننقل لكم مجريات بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم الجمعة 25 مارس 2022 مباشرة نقلًا أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة بنقل المباريات دون تقطيع أو تشويش.

وتقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي وتأتي ضمن التصفيات النهائية لمباريات القارة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العام في قطر 2022.

وتعد مباراة مصر ضد السنغال ضمن مباريات الذهاب والتي لا بد من المنتخب المصري أن يحقق نتيجة ايجابية لاسيما وأن المباراة تقام على أرضه وبين الجماهير المصرية وإلا ستعد مباراة الإياب أكثر صعوبة ومعقدة للمنتخب المصري في حال فرض المنتخب السنغالي التعادل أو فاز ضد مصر.

 

 

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#السنغال #مصر

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