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مكافحة المخدرات بغزة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر معبر كرم أبو سالم

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مكافحة المخدرات بغزة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر معبر كرم أبو سالم

25 مارس 2022 . الساعة 23:30 بتوقيت القدس
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في قطاع غزّة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع.

وأكّدت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بشرطة المكافحة في تقريرٍ، على أنّه ضُبط كمية من الحبوب المخدرة،  قبل محاولة تهريبها عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن حاويات بضائع تجارية.

وقالت: "أثناء عمل الدائرة ومتابعتها الحثيثة بمعبر كرم أبو سالم، تمكنت من ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع روتانا، أثناء محاولة تهريبها، ويبلغ عددها 6500 حبة مخدرة، مخبأة ضمن شُحنة ملابس".

وأشارت إلى أنّه تمت متابعة المهمة لمدة تقارب 72 ساعة الماضية، من أجل ضبط صاحب المادة المخدرة، وعليه تم توقيف المدعو "م، ف" خلال كمين أثناء حضوره لاستلام الشحنة وبداخلها المادة المخدرة، مُبيّنًا أنّه وبالتحقيق الأولي مع المذكور اعترف أنّه تم إرساله من قبل أحد مروجي المخدرات، وهو هارب ومطلوب على عدة قضايا سابقة للقضاء العسكري. 

وشدّدت الدائرة على استمرار عمل شرطة المكافحة الدؤوب وتكثيف جهودهم لمنع عمليات التهريب عبر المعابر وسائر الوسائل الأخرى، ووقوفهم بالمرصاد لتجار ومروجي المخدرات والسموم، حفاظًا على أبناء شعبنا من هذه الآفة الخطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كرم أبو سالم

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