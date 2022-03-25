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"تعيش في عزلة عن الشعب والمقاومة"

خريشة: الاحتلال يقدم رشاوى اقتصادية للسلطة لمنع انتفاضة قادمة

25 مارس 2022 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
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حسن خريشة ‫(2)‬.jpg

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة،  اليوم الجمعة، أن هناك مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهة خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال خريشة في حديثه لقناة الأقصى، أن الوضع الفلسطيني مهيئ لمواجهة مع الاحتلال لاسيما في ظل الجرأة الكبيرة لدى الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة بمواجهة قوات الاحتلال من نقطة صفر.

وأشار إلى أن عملية بئر السبع البطولية تُعبر عن حالة الغضب التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب الاحتلال، الذي يخشى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

وتابع خريشة: " الاحتلال يعتقل الفلسطينيين المؤثرين في الضفة والقدس لأنه يعلم أنهم وقود أي انتفاضة قادمة".

ولفت إلى أن هناك التفافاً شعبياً فلسطينياً حول قضية الأسرى، والاحتلال رضح لمطالبهم.

 

وحول وضع السلطة برام الله، أكد خريشة أنها تعيش في عزلة عن الشعب والمقاومة، والاحتلال يقدم لها رشاوي اقتصادية لتساعده في منع أي انتفاضة فلسطينية قادمة.

وشدد خريشة على أن لقاءات السلطة مع قادة الاحتلال تأتي لتعزيز التنسيق الأمني في تعزيز ذات الهدف ولمنع اندلاع أي انتفاضة قادمة.

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#الاحتلال #السلطة #الانتفاضة

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