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إصابة 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

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بالصور إصابة 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

25 مارس 2022 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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أصيب 4 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الجمعة، عقب انطلاق مسيرة شعبية مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق، واندلعت على إثرها المواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن 4 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 33 مواطنا خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومنطقة بيت دجن شرق نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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