الهدمي: كرة الثلج في القدس تتعاظم والمدينة متجهة نحو الانفجار والمواجهة

قال رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد ناصر الهدمي إن الاحتلال يحرص على تنظيم الماراثون التهويدي بشكل سنوي لإظهار أن القدس عاصمته وتعيش حياة طبيعية.

وأكد الهدمي في تصريحات لإذاعة القدس، أن الاحتلال يعمل إعلاميا من أجل إظهار أنه صاحب السيادة في القدس وأنها عاصمة موحدة ويستطيع المارثون أن يجوب شوارع المدينة من شرقها لغربها دون أي عوائق.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل وفق أجندته وأغلق الطرقات ويمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وهو ما يعبر عن العقلية العنصرية لدى الاحتلال، وهو كيان غاصب وخارق للقانون الدولي وكل ما يقوم به داخل المدينة المقدسة باطل لذلك يسعى لفرض أمر واقع بالقوة.

ونوه إلى معاناة الاحتلال الإسرائيلي من نقص الشرعية، لذلك يحاول إظهار نفسه دولة طبيعية ويستضيف قمماً تشارك فيها دول عربية تهرول للتطبيع.

وأكد أن المقدسيين باقون في القدس المحتلة رغم كافة الإجراءات القمعية وفرضوا إرادتهم بالمدينة رغم أنف الاحتلال، وأن ما يحدث اليوم في القدس تعاظم لكرة الثلج والتوتر وحالة الغليان بالمدينة, ما يؤكد أن المدينة باتجاه الانفجار والمواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين