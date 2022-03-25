متى ينحسر المنخفض الجوي؟.. راصد جوّي يُجيب

توقع الراصد الجوي نادر اشتي أن ينحسر المنخفض الجوي والكتلة القطبية الباردة الليلة وغدًا السبت وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وقال الراصد اشتي: "سجلت محطات الرصد بمدينة القدس بمعدل 35 ملم ليصل المجموع 515 ملم بنسبة 99% من المعدل السنوي العام وبذلك تم أغلاق المعدل السنوي تقريبا بمعظم المناطق فيما زاد عن المعدل السنوي بمناطق الشمال والسواحل وبقيت مناطق الجنوب أقل من المعدل السنوي بقليل".

ووفقًا لتوقعاته فإن هذه الليلة ويوم الغد السبت قد ينحسر المنخفض الجوي والكتلة القطبية الباردة جدا بشكل تدريجي وتستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة تدريجيا مع بقاء الفرصة لزخات من الأمطار ببعض المناطق.

يوم الأحد: تبقى بقايا الكتلة الباردة والرطبة مع احتمال زخات من الأمطار ببعض المناطق حتى ساعات الظهر ومن ثم تنحسر بشكل نهائي وتبدأ الحرارة بالارتفاع تدريجيا وتستقر الأجواء.

يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم:- استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بأجواء ربيعية دافئة لتصل مع نهاية الأسبوع القادم بنهاية العشرينات بالمرتفعات الجبلية.

المصدر / فلسطين أون لاين