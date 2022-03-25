روسيا تعلن تدمير القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل شبه كامل

أعلنت وزراة الدفاع الروسية أنّ القوات الروسية حاصرت كييف وخاركيف وتشرنيغيف وسومي وميكولاييف وسيطرت على خيرسون.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنّ القوات الروسية سيطرت على 93٪ من أراضي لوغانسك وعلى 54٪ من أراضي دونيتسك والاشتباكات مستمرة في ماريوبل.

وكشفت أنّ خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية منذ قرابة شهر بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح، وأنّ 3825 جندياً روسياً أصيبوا و1351 جندياً روسياً قتلوا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها شنّت ضربات بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكراني قرب العاصمة كييف.

بالتزامن، أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبي للقتال إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال رودوسكوي: "نتلقى عدداً كبيراً من الطلبات من المواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب أكثر من 23 ألف مواطن أجنبي من 37 دولة عن استعدادهم للقتال إلى جانب الجمهوريتين. وقد عرضنا ذلك على قيادة لوغانسك ودونيتسك، لكنهم قالوا إنهم سيدافعون عن أرضهم بأنفسهم، ولديهم ما يكفي من القوى والوسائل".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية تدمير القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل شبه كامل نتيجة للعملية الروسيةـ، مشيراً إلى أنّ القوات البحرية الأوكرانية لم تعد موجودة نتيجة للعملية الروسية.