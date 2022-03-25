طيران نيوزيلندا يطلق واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم .. كم تستغرق؟

أطلقت شركة طيران نيوزيلندا، لأول مرة في تاريخها، رحلات مباشرة بين مدينتي أوكلاند النيوزيلندية ونيويورك الأمريكية.



وسيتم إطلاق مسار المسافات الطويلة جدًا بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من أوكلاند، وهو ما يعني إعادة فتح نيوزيلندا التدريجي للسياحة العالمية.



وستحمل الرحلات الجوية المنطلقة من أوكلاند رقم NZ2، بينما تلك الآتية من مطار جون أف كينيدي الدولي ستحمل رقم NZ1. وترمز هذه الأرقام إلى أهمية المسار الجديد لطيران نيوزيلاندا (ANZ).

وأفاد غريغ فوران، المدير التنفيذي لشركة الطيران، في بيان أنه "تقليديا، نستخدم رحلات جوية مرقمة 1 و2 لمسار بارز. وهذا ما ستكون عليه رحلتنا إلى نيويورك.. مسارنا الريادي".

ويغادر الركاب نيوزيلندا من مطار أوكلاند عند الساعة 7:40 مساء، ويبقون على متنها 16 ساعة قبل أن تحط في مطار جون أف كينيدي. أما الرحلات التي تنطلق من نيويورك إلى أوكلاند فستستغرق 17 ساعة و35 دقيقة، ما يضيفها إلى قائمة أطول رحلات العالم الجوية.



وأضاف فوران في البيان: "لقد بذلنا جهدا كبيرا في السنوات الأخيرة حتى تصبح هذه الخدمة الطويلة للغاية حقيقة"، موضحًا: "للتأكد من أن الزبون سيصل إلى نيويورك بكامل لياقته، فكرنا كثيرًا بهذه التجربة التي سيخوضها، وتعمل الفرق على مدار الساعة من أجل التأكد من أن هذه الرحلة ستكون رائعة".



وحاليًا، تنطلق أطول رحلة طيران للركاب في العالم من سنغافورة إلى مطار جون أف كينيدي في نيويورك مباشرة، على متن طيران سنغافورة. وتقطع مسافة 9534 ميلًا، وتستغرق 18 ساعة جوا.



وفي إطار المنافسة على أحد أطول المسارات الجوية في العالم، تستأنف شركة طيران كانتاس رحلاتها المتوجهة إلى لندن من مدينة بيرث غرب أستراليا، في نهاية آذار/مارس بعد توقف جراء جائحة فيروس كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين