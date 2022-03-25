"أبو كويك" ينصح أبناء شعبنا بالضفة بانتخاب من يحاربون الفساد ويخدمون البلاد

نصح القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، أبناء شعبنا في الضفة المحتلة بانتخاب أهل الإصلاح ومن يحاربون الفساد ويخدمون البلاد والعباد.

وقال أبو كويك، عشية انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية المجتزأة (البلديات) بالضفة المحتلة، غدا السبت: "صوتكم أمانة، فضعوه حيث مظنة الإصلاح ومحاربة الفساد وخدمة البلاد والعباد".

وأضاف: "صوتوا لمن تتوسمون فيه الخير والعمل الصالح المفيد من أبناء شعبكم لخدمة وطنكم ولتطوير مدنكم".

ويحق لـ715 ألف ناخب الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات بالضفة المحتلة، وسيتوجهون غدا إلى 315 مركز اقتراع في 50 هيئة انتخابية.

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في 11 ديسمبر، وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية خسارة كبيرة لحركة فتح، في مقابل فوز كاسح لقوائم العائلات والمستقلين والأحزاب والكتل الأخرى.

وكانت حركة حماس أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية كونها لا تشمل أيضا إجراء انتخابات شاملة للرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي، في حين انخرط عدد من كوادرها ومناصريها بالانتخابات المحلية عبر قوائم مستقلة ومهنية.

المصدر / فلسطين أون لاين