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محمد صلاح يستنفر جمهور الفراعنة أمام السنغال

25 مارس 2022 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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استنفر نجم المنتخب المصري، وقائده، محمد صلاح، الجماهير لحضور ذهاب المباراة الفاصلة مع السنغال، في الخطوة قبل الأخيرة للوصول إلى مونديال قطر 2022.

وغرد صلاح عبر "تويتر": "محتاجينكم بكرة"، مرفقا تغريدته بصورة للجماهير المصرية.

وتقام المباراة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

وتدخل مصر المباراة بدافع إضافي، هو الثأر للهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين على أرض السنغال يوم الثلاثاء المقبل.

والجمعة، تخوض منتخبات المغرب، وتونس، والجزائر، مباريات حاسمة أيضا في الدور النهائي للتصفيات، أمام كل من الكونغو الديمقراطية، ومالي، والكاميرون، على التوالي.

فيما يتنافس على بطاقة التأهل الخامسة الخاصة بالقارة الأفريقية كل من نيجيريا وغانا.

المصدر / وكالات
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#السنغال #كأس العالم #مصر #صلاح

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