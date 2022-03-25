البرلمان العربي يدين تهديد الاحتلال بإغلاق نادي هلال القدس

أدان البرلمان العربي قرار الاحتلال العنصري، بشأن التهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس، تحت حجج واهية، وعد أن القرار يهدف لوقف الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي.

وقال البرلمان في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي ضمن سياسة تهويد القدس التي تتبعها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال، الأربعاء الفائت، مقر نادي هلال القدس، وسلّمت أحد أعضاء مجلس الإدارة كتاباً يطلب دفع مبلغ 10 مليون شيقل تحت بند "الضرائب" أو إغلاق مقر النادي في غضون 10 أيام فقط.

وشدد البرلمان العربي، على أن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها هذه الجريمة بالتهديد بإغلاق أحد أعرق أندية القدس، وحرمان مئات الأطفال والشباب والأهالي من الاستفادة من خدمات وبرامج النادي.

وطالب البرلمان العربي الاتحادات الإقليمية والدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصدي لهذا القرار العنصري وهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف الرياضة في فلسطين، والعمل بكل الطرق الممكنة لمحاسبة المسؤولين في القوة القائمة بالاحتلال مرتكبي هذه الجرائم، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال بإيقاف اتحادها عن العمل نتيجة هذه الجرائم.

وأكد أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الرياضة الفلسطينية تشكّل انتهاكا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق الرياضية ومواثيق حقوق الإنسان، ويجب التصدي لها.

كما أكد البرلمان العربي وقوفه الكامل مع إدارة نادي هلال القدس ولاعبيه وجماهيره، في وجه هذا الإجراء التعسفي الظالم، مجددًا دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للمخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين