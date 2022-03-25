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بالصور إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

25 مارس 2022 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات في بيت دجن شرق نابلس (مواقع)

أصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للتظاهرات الأسبوعية التي خرجت في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، منددةً بالاستيطان.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة نقاط تماس تشهد كل جمعة تظاهرات رافضة للاستيطان واستمرار الاحتلال في مخططاته الرامية للاستيلاء على مزيد من أرضي الفلسطينيين.

ففي نابلس، أصيب نحو 14 متظاهرًا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين.

وبحسب مصادر محلية، فإن المصور الصحفي وهاج بني مفلح أصيب برصاصة مطاطية بالقدم خلال تغطيته للأحداث في المنطقة.

كما اندلعت مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مجموعة من المواطنين بالاختناق.

وفي قلقيلية، أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز تجاه الشبان المشاركين في التظاهرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #قلقيلية #الضفة الغربية

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