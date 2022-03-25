قمة خماسية بالقدس المحتلة تجمع (إسرائيل) وأمريكا ودول عربية

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، ظهر اليوم الجمعة، عن عقد قمة خماسية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل وصفت بأنها "تاريخية"، وتضم 5 وزراء خارجية بينها دول عربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القمة تضم عدا دولة الاحتلال، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب.

وأشارت إلى أن القمة ستعقد يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، وستناقش قضايا إقليمية وعالمية تهم المشاركين.

وتأتي القمة بعد أيام من قمة ثلاثية في شرم الشيخ ضمت مصر و(إسرائيل) والامارات، وناقشت قضايا إقليمية وأمنية.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى (إسرائيل) مساء غد السبت، ويُتوقع أن يغادرها مساء الأحد، وهو ذات اليوم الذي يلتقي فيه أيضا مع رئيس السلطة محمود عباس، وممثلي منظمات مجتمع مدني، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات