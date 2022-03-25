فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

قمة خماسية بالقدس المحتلة تجمع (إسرائيل) وأمريكا ودول عربية

الإعلام العبري: حكومة الاحتلال ستقدم تسهيلات جديدة لقطاع غزة

رغم الإغلاقات.. 30 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"البرلماني الدولي" يناقش عضوية "برلمانيون لأجل القدس" بأكتوبر

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن فشله بتدمير "مترو حماس"

في الذكرى الأولى لرحيله.. الفلسطينيون يستذكرون مناقب القائد عمر البرغوثي

أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم وغدا

بسبب تغير المناخ.. الطيور تضع بيضها قبل الأوان

مواجهات مع الاحتلال في جنين ورام الله واعتقالات من الجلزون والعروب

إعلان تيك توك داخلي

قمة خماسية بالقدس المحتلة تجمع (إسرائيل) وأمريكا ودول عربية

25 مارس 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
...

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، ظهر اليوم الجمعة، عن عقد قمة خماسية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل وصفت بأنها "تاريخية"، وتضم 5 وزراء خارجية بينها دول عربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القمة تضم عدا دولة الاحتلال، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب.

وأشارت إلى أن القمة ستعقد يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، وستناقش قضايا إقليمية وعالمية تهم المشاركين.

وتأتي القمة بعد أيام من قمة ثلاثية في شرم الشيخ ضمت مصر و(إسرائيل) والامارات، وناقشت قضايا إقليمية وأمنية.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى (إسرائيل) مساء غد السبت، ويُتوقع أن يغادرها مساء الأحد، وهو ذات اليوم الذي يلتقي فيه أيضا مع رئيس السلطة محمود عباس، وممثلي منظمات مجتمع مدني، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#إسرائيل #أميركا #المغرب #البحرين #رام الله #الامارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة