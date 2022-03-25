الإعلام العبري: حكومة الاحتلال ستقدم تسهيلات جديدة لقطاع غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال ستوافق يوم الأحد المقبل، على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى 20050 عاملا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه من بين العمال 12 ألف في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها.

كما أنه من المتوقع أن تعلن حكومة الاحتلال عن تسهيلات جديدة لأهالي قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دولة الاحتلال ستعلن قبل حلول شهر رمضان مباشرة، تسهيلات دراماتيكية لسكان قطاع غزة وستزيد حصة العمال من غزة من 12 ألف إلى 20 ألف.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال ستوافق يوم الأحد على مبادرة وزير جيش الاحتلال بني غانتس لزيادة عدد العمال.

المصدر / وكالات