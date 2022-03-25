"البرلماني الدولي" يناقش عضوية "برلمانيون لأجل القدس" بأكتوبر

اختتم وفد رابطة برلمانيون لأجل القدس، أمس الخميس، زيارته الرسمية إلى مدينة بالي الإندونيسية، بعد مشاركته في اجتماع البرلماني الدولي.

وأوضح رئيس الرابطة، حميد بن عبد الله الأحمر، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الرابطة أجرت خلال الزيارة مناقشات مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو، والوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الاجتماع حول ملف انضمام الرابطة كعضو مراقب.

وأشار إلى الاتفاق على طرح ملف العضوية خلال الاجتماع المقبل للاتحاد والمقرر في أكتوبر المقبل.

وأكد الأحمر، أن وجود الرابطة في مثل هذا التجمع البرلماني مهم لتنسيق الجهود البرلمانية العربية والإسلامية والعالمية الداعمة للقضية الفلسطينية ولفضح ممارسات الاحتلال والتصدي لاعتداءاته الإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن "برلمانيون لأجل القدس" تحقق وجود دولي ضروري لممارسة عملها بكفاءة من خلال الانضمام للمؤسسات البرلمانية الدولية.

وأشار إلى أن الرابطة حظيت مؤخرًا بعضوية مراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والاتحاد البرلماني العربي.

وشارك "برلمانيون لأجل القدس" في أعمال اجتماع الاتحاد، بوفد ضم الأحمر، والمدير العام للرابطة د. محمد مكرم بلعاوي، ومدير قسم العلاقات العامة في الرابطة، عبد الله البلتاجي.

المصدر / فلسطين أون لاين