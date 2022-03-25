رغم الإغلاقات.. 30 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المُبارك بالقدس المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال الاحتلال وتشديداته.

وأفادت مصادر مقدسية، أن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط الأجواء الباردة والماطرة.

ومنذ ساعات الصباح، أغلقت شرطة الاحتلال عدداً كبيراً من الشوارع في مدينة القدس؛ لتأمين مسير ما يسمى بـ "ماراثون القدس 2022"، الذي تنظمه بلدية الاحتلال.

كما انتشرت شرطة الاحتلال بشكلٍ مُكثّف في الطرقات، وأوقفت العديد من الشُبّان وفتشتهم ودققت في هوياتهم، وسط إغلاقاً للشوارع المحيطة من أجل تأمين مسير الماراثون التهويدي.

وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الصلاة فيه؛ بحجة عدم منحهم تصاريح دخول للعاصمة المحتلة.













المصدر / فلسطين أون لاين