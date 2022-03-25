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أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم وغدا

25 مارس 2022 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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قرّر الأسرى في سجن "عوفر" إرجاع وجبات الطعام اليوم وغدا، احتجاجا على سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقّهم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الجمعة، أنّ أسرى "عوفر" يواجهون مشكلة كبيرة ومستمرة تتمثل في نقص الاحتياجات الأساسية (الأغطية والملابس والكانتينا)، خاصة أن جزءا كبيرا من المعتقلين الجدد الموقوفين يتم نقلهم إليّه، الأمر الذي يفرض أعباء كبيرة على الأسرى لتوفير هذه الاحتياجات، بدلا من قيام الإدارة بذلك، وهو ما كان سببا في اتخاذهم لقرار إرجاع وجبات الطعام.

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال، وخلال جلسات الحوار التي جرت يوم أمس، تعمدت عدم مراعاة خصوصية السجن الذي يستقبل العشرات من الأسرى الموقوفين، مقارنة مع السجون الأخرى، رغم تأكيد لجنة الطوارئ العليا للأسرى على ذلك.

وأكد نادي الأسير أن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى تتابع عن كثب القضية إلى حين الاستجابة للمطالب الخاصة بسجن "عوفر"، لافتا إلى أن الإنجاز الذي حققه الأسرى بالأمس بما فيه من استعادة للروح الجماعية والوحدوية، لا يعني أن المعركة مع السّجان قد انتهت، وهذا ما أثبتته التجربة على مدار عقود طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الأسرى #سجن عوفر

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