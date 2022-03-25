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مواجهات مع الاحتلال في جنين ورام الله واعتقالات من الجلزون والعروب

25 مارس 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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شبان الضفة يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة (صورة أرشيفية)

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة في جنين ورام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيمي العروب بالخليل والجلزون برام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

 وتمكن الشباب الثائر في يعبد من استهداف آليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بوابل كثيف من القنابل الحارقة.

وفي مخيم الجلزون برام الله اندلعت مواجهات عنيفة رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال بالحجارة والأدوات المعدنية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء أبو شريفة من منزله بالمخيم، واعتدت بالضرب على والدته.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتــلال مخيم العروب شمال المدينة، واعتقلت الشاب عبد الفتاح أبو سل عقب اقتحام منزله.

إلى جانب ذلك أقدم مستوطنون على سرقة خراف من داخل زريبة في بلدة سنجل شمال رام الله.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات يومية لقوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #جنين #رام الله #الضفة الغربية

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