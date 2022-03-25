"BDS": الأبارتهايد هو الإطار الرئيسي لتوصيف ومُحاسبة الاحتلال

رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) BDS بالنتائج التي توصّل لها تقرير المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، مايكل لينك، والتي تؤكد بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أنّه "أصبح جليًا اليوم أنّ "الأبارتهايد" هو الإطار الرئيسي لتوصيف ومحاسبة نظام الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي عالميًا وإنكاره الممنهج لحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأول أمس، ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قدّم تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أنّ الوضع في فلسطين المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وتابعت المنظّمة: "وفقًا للملخص حول التقرير الأممي المتوقّع إعلانه رسميًا في شهر أيار المقبل، فإن الإسرائيليين، والفلسطينيين يعيشون في ظل نظام واحد يميز توزيعه للحقوق والمزايا على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن السيادة لمجموعة على حساب أخرى".

ولفتت المنظمة إلى أنّ "التقرير الأممي يسلّط الضوء على أنّ (إسرائيل) تمنح مجموعة عرقية قوميّة واحدة حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة بينما تُخضع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم، ما يؤكّد معيار الإثبات السائد لوجود جريمة الفصل العنصري".

المصدر / فلسطين أون لاين