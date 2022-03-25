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الطقس: استمرار الأمطار خلال ساعات النهار

25 مارس 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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تساقط الأمطار منذ ساعات فجر الجمعة فوق معظم المناطق الفلسطينية (صورة أرشيفية)

يستمر تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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