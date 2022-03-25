الآلاف يُحيون جمعة "فجر يوم الأرض" في المسجد الأقصى المبارك

لبى آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، فجر اليوم الجمعة، نداء حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك.

وتواجد المصلون في الأقصى رغم غزارة سقوط الأمطار منذ ساعات الليل في شتى المناطق الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد دعت إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في جمعة (فجر يوم الأرض) اعتزازاً بأرضنا التاريخية، ودفاعاً عن ثوابتنا ومقدساتنا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الخميس، إننا ندعو إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة (الفجر العظيم)، التي تأتي هذه الجمعة بعنوان (فجر يوم الأرض)، بمناسبة الذكرى الـ 46 ليوم الأرض، اعتزازًا بأرضنا التاريخية المباركة، وتمسّكاً بها، ودفاعاً عنها، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وبعثت الحركة بتحيَّة الفخر والاعتزاز لجماهير شعبنا والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، وفي عموم الضفة الغربية، وفي الدّاخل المحتل، وفي الشتات وفي كلّ الأماكن التي لبّوا فيها نداء الفجر العظيم، وخرجوا بقوّة وإرادة، تعبيراً عن تمسكهم وثباتهم على أرضنا المباركة، وتأكيداً أنَّ كل محاولات الاحتلال لتهويد معالم القدس والأقصى لن تمرّ، وتجديداً للعهد على مواصلة طريق النضال بكلّ الوسائل، حتى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

المصدر / فلسطين أون لاين