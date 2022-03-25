فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تركيا تخسر أمام البرتغال وتودع حلم التأهل للمونديال

عام على رحيل "جبل فلسطين"

أشاد بانتصار الأسرى.. "حنيني": العدو مرتبك ولا يفهم إلا لغة القوة

الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من رام الله

شمال مقدونيا تُفجر مفاجأة وتحرم إيطاليا من بلوغ المونديال

فصائل وهيئات: وحدة الأسرى أساس انتصارهم على السجان

"جبارين": أي مساس بالأسرى ومنجزاتهم لن يمر

سلطات الاحتلال تهدد بإغلاق نادٍ رياضي في القدس

"زراعة غزة" توضح حيثيات قرارها بوقف تصدير الخضروات

محكمة الاحتلال ببئر السبع ترفض استئناف شقيق منفذ عملية الطعن

إعلان تيك توك داخلي

تركيا تخسر أمام البرتغال وتودع حلم التأهل للمونديال

25 مارس 2022 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
...

ودعت تركيا تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، عقب الهزيمة أمام البرتغال بثلاثة أهداف لواحد، الخميس، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

قدمت البرتغال شوط أول مميز واستطاعت التقدم بعد مضي ربع ساعة من البداية بهدف أحرزه أوتافيو دا سيلفا الذي استغل كرة سددها زميله برونو فيرنانديز ردها القائم ووصلت له ليتابعها بسهولة في الشباك.

أفضلية أصحاب الأرض أثمرت عن هدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 42، إثر كرة عرضية مثالية أرسلها أوتافيو إلى داخل منطقة الجزاء التركية، حولها المهاجم دييغو جوتا برأسه داخل المرمى.

وظهر منتخب تركيا بشكل أفضل في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق بهدف سجله المخضرم بوراك يلماز في الدقيقة 65 بعد تمريرة حاسمة من جنكيز أوندير.

وضغط الأتراك بقوة في ما تبقى من دقائق لتدارك الإقصاء، وكان يلماز على موعد مع تعديل النتيجة لكنه أضاع الفرصة بإهدار ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 84.

ونجحت البرتغال في تأمين انتصارها بهدف ثالث وقع عليه ماثيو نونيس في الوقت الضائع، وتأهلت للدور الحاسم لتضرب موعدا مع مقدونيا التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وأقصت إيطاليا بتغلبها عليها بهدفٍ وحيد.

المصدر / الأناضول
إعلان فيسبوك داخلي
#تركيا #البرتغال #كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة