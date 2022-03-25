تركيا تخسر أمام البرتغال وتودع حلم التأهل للمونديال

ودعت تركيا تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، عقب الهزيمة أمام البرتغال بثلاثة أهداف لواحد، الخميس، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

قدمت البرتغال شوط أول مميز واستطاعت التقدم بعد مضي ربع ساعة من البداية بهدف أحرزه أوتافيو دا سيلفا الذي استغل كرة سددها زميله برونو فيرنانديز ردها القائم ووصلت له ليتابعها بسهولة في الشباك.

أفضلية أصحاب الأرض أثمرت عن هدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 42، إثر كرة عرضية مثالية أرسلها أوتافيو إلى داخل منطقة الجزاء التركية، حولها المهاجم دييغو جوتا برأسه داخل المرمى.

وظهر منتخب تركيا بشكل أفضل في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق بهدف سجله المخضرم بوراك يلماز في الدقيقة 65 بعد تمريرة حاسمة من جنكيز أوندير.

وضغط الأتراك بقوة في ما تبقى من دقائق لتدارك الإقصاء، وكان يلماز على موعد مع تعديل النتيجة لكنه أضاع الفرصة بإهدار ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 84.

ونجحت البرتغال في تأمين انتصارها بهدف ثالث وقع عليه ماثيو نونيس في الوقت الضائع، وتأهلت للدور الحاسم لتضرب موعدا مع مقدونيا التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وأقصت إيطاليا بتغلبها عليها بهدفٍ وحيد.

المصدر / الأناضول