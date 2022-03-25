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شمال مقدونيا تُفجر مفاجأة وتحرم إيطاليا من بلوغ المونديال

25 مارس 2022 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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فجرت شمال مقدونيا مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها إيطاليا بطلة أوروبا من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الخميس، بعدما تغلبت عليها بهدفٍ وحيد، على ملعب "رينزو باربيرا" في باليرمو.

فرضت إيطاليا سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وصنعت عديد الفرص السانحة للتسجيل لكن الافتقاد للمسة النهائية جعل الشوط الأول ينتهي سلبي النتيجة.

في الشوط الثاني واصلت إيطاليا أفضليتها وسط دفاع مقدوني منظم حال دون تمكن رجال المدرب روبرتو مانشيني من هز شباك الخصم.

وعرفت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر اللقاء تسجيل شمال مقدونيا هدفا قاتلا من فرصة وحيدة لها استغلها المهاجم الكسندر تراجكوفسكي وسدد كرة عجز جانلويجي دوناروما عن ردها.

وتواجه شمال مقدونيا في الدور الحاسم من المحلق نظيرتها البرتغال الفائزة على تركيا بثلاثة أهداف لواحد، بينما فشلت إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعد أن غابت عن مونديال روسيا الفائت.​​​​​​​

المصدر / وكالات
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#كرة القدم #إيطاليا #مقدونيا #المونديال2022

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