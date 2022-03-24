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سلطات الاحتلال تهدد بإغلاق نادٍ رياضي في القدس

24 مارس 2022 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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هددت سلطات الاحتلال، الخميس، بإغلاق نادٍ فلسطيني رياضي في مدينة القدس، بحسب مركز حقوقي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس وعناصر من شرطته، اقتحمت الخميس مقر نادي "الهلال" الرياضي، وسط مدينة القدس، وهددت بإغلاقه، في حال عدم دفع غرامات مالية، وسلمت القائمين عليه أمرا بذلك.

وقال المركز إن البلدية تدعي أنّ النادي الفلسطيني عليه ديون للبلدية بسبب الضرائب، تقدر بمبلغ 10 ملايين شيقل (قرابة 3 ملايين دولار).

وأشار المركز إلى أن البلدية هددت بمصادرة مقر النادي في حال عدم دفع الغرامات.

ويعد نادي "الهلال" الرياضي مؤسسة خدماتية تقدم الخدمة للفرق الكشفية وذوي الحاجات الخاصة، كما أنّ فريق كرة القدم التابع لها يلعب في الدوري الفلسطيني الممتاز.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة رقابة شديدة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلية على نشاطاتها وفعالياتها، إذ تم إغلاق عدد منها خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات "الحكواتي" و"يبوس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #هلال القدس

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