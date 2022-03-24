"زراعة غزة" توضح حيثيات قرارها بوقف تصدير الخضروات

أكد وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة أيمن اليازوري، أن الوزارة تعلم حاجة المزارع المحلي وتقدرها، حيث فتحت باب التصدير على مدار الستة أشهر الماضية ولم تغلقه يوماً.

وأشار "اليازوري" في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، إلى أن حجم صادرات المزارعين خلال الأشهر الستة الماضية بلغ حوالي 40 ألف طن بقيمة تجاوزت الـ 140 مليون شيكل.

وقال: "اليوم ونتيجة لبرودة الجو ونقص كمية الخضار الناضجة وارتفاع السعر على المستهلك أوقفنا مؤقتاً عملية التصدير لنقدم وفرة للمواطن بسعر معقول".

وأضاف "في ظل ارتفاع كل الأسعار على مستوى العالم لا نريد أن ترتفع الخضار على الناس أيضاً، والقرار مؤقت لحين ارتفاع كمية الناضج من الخضار".

ولفت إلى أنه خلال الستة أشهر الماضية ارتفع سعر الخضار في محطات متعددة ولم توقف الوزارة التصدير، لعلمها أن هناك استقراراً اقتصادياً نسبي ومعقول في السلع الأخرى.

وأردف "أما اليوم ونحن على أعتاب شهر رمضان وهناك دول كبيرة ومستقرة اقتصادياً اتخذت إجراءات مماثلة بوقف التصدير لتوفير الكميات بسعر مقنع لمواطنيها".

وشدد على أن وزارة الزراعة اسندت المزارع طوال عروتين متتاليتين وهي جاهزة لمزيد من الدعم والاسناد، "ووقف التصدير هو إجراء مؤقت يجيئ في وقت نحن أحوج فيه للتضامن المجتمعي أمام التغيرات العالمية الضاغطة على الجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين