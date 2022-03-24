محكمة الاحتلال ببئر السبع ترفض استئناف شقيق منفذ عملية الطعن

رفضت محكمة الاحتلال المركزيّة في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، استئناف شقيق منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع، محمد غالب أبو القيعان (34 عاما)، من قرية حورة بالنقب.

جاء ذلك بعد أن كانت "محكمة الصلح" في مدينة عسقلان، قد مددت أمس الأربعاء، اعتقال شقيقي أبو القيعان، أحدهما بـ9 أيام والآخر بـ7 أيام.

وقرّرت اليوم، إبقاء عز الدين أبو القيعان (26 عاما)، والذي كان قد استأنف على قرار تمديد اعتقاله لمدة 9 أيام، إلى "المحكمة المركزية"؛ رهن الاعتقال، حتى انتهاء التحقيق.

وفي حين زعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الشقيقين "كانا على معرفة بنية شقيقهما تنفيذ عملية"، أكدا أنه لم تكن لديهما أي معرفة بنية شقيقهما، وأنكرا الشبهات الموجهة إليهما.

وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت بناء على تقديراتها أن الشقيقين "شاهداه يغادر المنزل في طريقه لتنفيذ العملية وبحوزته سكين"، وفقا لزعم وسائل إعلام إسرائيلية.

كما وجهت شبهات للشابين بـ"تزويد شقيقهما بسكين طعن بها ثلاثة إسرائيليين، بعد أن دهس آخر". و"كلاهما مشتبه بالانضمام لتنظيم إرهابي".

وتجري شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك" التحقيق معهما.

وأسفرت العملية التي نُفّذت مساء الثلاثاء الماضي، عن مقتل 4 مستوطنين دعسا طعنا؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

المصدر / فلسطين أون لاين