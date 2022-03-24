"حماس" تتقدم بالتهنئة للحركة الأسيرة بإنجازها والصمود في وجه إدارة السجون

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتهاني وعظيم الافتخار للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بالإنجاز الكبير والصمود في وجه صلف ما يسمَّى إدارة السجون الإسرائيلية، وتسجيل العديد من الإنجازات وإجبارها على التراجع عن الإجراءات القمعية بحق أسرانا وأسيراتنا.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذا الإنجاز البطولي، ما كان ليحدث لولا إرادة أسرانا وأسيراتنا، وتكاتف أبناء شعبنا الفلسطيني وتضامنه بفصائله ومكوّناته كافة، في الوقوف خلف قضية أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، ومنع العدو الصهيوني من محاولاته المساس بحقوقهم المشروعة أو استمرار الاعتداء عليهم.

وأضافت: أمام هذا الانتصار الكبير، فإنَّ حركة حماس تؤكّد على عهدها ووفائها مع أسرانا الأحرار بأن تظلّ قضية تحريرهم كافة من سجون العدو على رأس أولوياتها، وتدعو أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله إلى الاستمرار في الفعاليات الوطنية الدَّاعمة لصمودهم في معركتهم البطولية ضدّ السجّان الصهيوني.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة، قررت مساء اليوم الخميس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد الجمعة، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على انتفاضتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين