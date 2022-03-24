"إعلام الأسرى" يكشف تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون

كشف مكتب إعلام الأسرى، عن تفاصيل اتفاق الأسرى الذي أعلن مساء اليوم الخميس، وأوقفت الحركة الأسيرة في ظله الإضراب الذي كان مقررا يوم غد الجمعة.

وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال رضخ لمطالب الأسرى بإعادة العديد من أصناف الكانتينا التي منعها عنهم، حيث أجبر الأسرى إدارة السجون على الموافقة على زيادة القيمة المالية للكانتينا.

ونوه إلى أن إدارة السجون استجابت لمطالب الأسرى بإعادة تفعيل الهاتف العمومي عند المرضى وأخذ موعد واضح لتركيب الهاتف العمومي عند الأسيرات.

وكذلك ألغت إدارة السجون قرار نقل أسرى المؤبدات كل 6 شهور، ووافقت على رفع عدد الأسرى الغزيين في سجن النقب لـ 45.

وأشار المكتب إلى أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون أن ملف الاعتقال الإداري سيبقى حاضرا وحذروا من مغبة انفجاره بأي لحظة.

وأكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس استمرار حالة التدافع والصراع مع العدو وأن هذه جولة تضاف لجولات النصر التي يحققها الأسرى.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة، قررت مساء اليوم الخميس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد الجمعة، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على انتفاضتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين