فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إعلام الأسرى" يكشف تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون

"حماس" تحذر من تداعيات المصادقة على بناء مستوطنات جديدة بالقدس

الحركة الوطنية الأسيرة تعلن تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها بحق الأسرى

وقفة غاضبة بغزة احتجاجًا على تأخر صرف مخصصات "الشؤون"

الولايات المتحدة تعتزم استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني

وفاة مخترع صور الـ Gif بـ"كورونا"

أبو رمضان: فعاليات إسنادية لفلسطينيي الداخل بيوم الأرض

"العودة" يثير مخاوف الأمم المتحدة بشأن تجاوزات اليونان ضد اللاجئين الفلسطينيين

من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة العناصر الأمنية المتهمة بقتل الناشط بنات

"حماس": نعتزّ بعمقنا العربي والإسلامي وندعو لتعزيز صمود شعبنا

إعلان تيك توك داخلي

"حماس" تحذر من تداعيات المصادقة على بناء مستوطنات جديدة بالقدس

24 مارس 2022 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع (أرشيف)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إنّ "مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 1200 وحدة سكنية في الحيّ الاستيطاني (كريات يوفال) بمدينة القدس المحتلة جريمة جديدة في سياق العدوان المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا".

وحذّر الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان من "تداعيات التغوّل الاستيطاني المتواصل، والذي يقام هذه المرَّة على 30 ألف متر مربع، ويقضي بهدم خمس بنايات قديمة، كلّ منها مكوّن من ثمانية طوابق، وسط صمت وتقاعس إقليمي ودولي".

وتابع: "هذا القرار يكشف مجدّداً طبيعة العقلية الصهيونية الحاكمة، التي تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ويضع جامعة الدول العربية، والمجتمع الدّولي أمام مسؤولياتهم في تجريم هذا الفعل، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه على أرضنا ومقدساتنا".

ودعا القانوع، قيادة السلطة إلى "التحرّك الجدي لوقف كل أشكال التنسيق الأمني معه، والتوقف عن الرّهان على مسار المفاوضات العبثية، والانتقال إلى مربع المقاومة الوطنية الشَّاملة دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وحماية لشعبنا من تغوّل الاستيطان وعبث المستوطنين".

وصادقت ما تسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على بناء 1200 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "كريات يوفال" بمدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #استيطان #عبد اللطيف القانوع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة