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الولايات المتحدة تعتزم استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني

24 مارس 2022 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، اعتزامها استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني وتقديم مساعدات إنسانية لكييف بأكثر من مليار دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة تقدم ما بوسعها من دعم لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن واشنطن ستقدم أكثر من مليار دولار مساعدات لمتضرري الهجمات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن تخصيص صندوق بقيمة 320 مليون دولار لأوكرانيا وجيرانها.

وأشار البيان إلى أن الفارين من أوكرانيا يفضلون دول أوروبا كوجهة أولى لهم، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لقبول 100 ألف أوكراني ضمن برنامج اللجوء الأمريكي.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لاجئون #الولايات المتحدة #أوكرانيا

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